В России работает 40% всех трудовых мигрантов из Украины - СМИ

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Воскресенье, 9 октября 2016, 07:20

В России работает до 40% всех трудовых мигрантов из Украины, причем каждый пятый - без каких-либо правовых оснований.

Об этом говорится в статье Юлии Самаевой для DT.UA.

"Да, конфликт на Востоке сказался на лояльности украинцев к агрессивному соседу, с 2014 года Количество наших сограждан, которые посещают РФ, сокращается. В 2013 году более 6 млн украинском посетили РФ, в 2015-м - уже чуть больше 4 млн. Но все равно это вторая по посещаемости украинцами страна", - говорится в статье.

На данный момент, по данным Миграционной службы РФ, на территории России находится 2,1 млн украинцев трудоспособного возраста.

Как пишет Самаева, последнее исследование трудовой миграции в Украине проводилось в 2012-м году Институтом демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи и Госстатом.

Мигрант, который ищет работу в РФ, - это человек, преимущественно из сельской местности (более 60%), занят тяжелым физическим трудом, который часто работает нелегально (более 20%) и выезжает на заработки на несколько месяцев.

Чаще всего это житель одной из западных областей (более 70%). Впрочем, эксперты банковского сектора отмечают, что в этом году только 20-25% денежных переводов из РФ, через платежные системы и карты, направляются в западные области Украины.

"Конечно, в голове не очень укладывается тот факт, что пока одни отправляются добровольцами на Донбасс, другие едут строителями в Ростов. Но украинская власть - не обозначив жестких границ конфликта, постоянно ища компромиссы и зубами вцепившись в "липецкие фабрики"- от самого начала формировала у населения гибридное отношение к тому, что происходит. И теперь женщины, которые встречают на коленях гробы с односельчанами из АТО, без сомнений отпускают мужчин штукатурами в Смоленск", - пишет Самаева.

Как известно, после задержания и ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширение санкций.

Верховная Рада должна была в четверг, 6 октября, рассмотреть проект постановления о введении визового режима с РФ, но депутатам на это не хватило времени.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о необходимости прогноза и изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.

Темы: Росcия
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