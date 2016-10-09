Отвод войск в Станице Луганской перенесли из-за обстрелов - Минобороны

Вооруженные Силы Украины перенесли сроки отвода сил и средств на участке в районе Станицы Луганской из-за обстрелов со стороны боевиков.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны в воскресенье.

"В связи с невыполнением российско-террористическими группировками "Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств" и осуществления систематических обстрелов позиций украинских военнослужащих, Вооруженные Силы Украины были вынуждены перенести сроки отвода сил и средств на участке в районе Станицы Луганской", - отметили в Минобороны.

На этом участке за неделю было осуществлено 8 обстрелов, последний - 6 октября, говорится в сообщении.

"На остальных участках увеличено количество обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе с использованием артиллерии. Только за последние сутки террористы 5 раз осуществили обстрелы из 122 и 152 мм запрещенных артиллерийских систем, 19 раз применили минометы", - констатировали в Минобороны.

Как сообщалось, в воскресенье утром председатель Луганской ОГА Юрий Гарбуз заявил, что запланированный на 9 октября отвод подразделений ВСУ в Станице Луганской не состоится.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука утверждал, что решения об отмене 9 октября отвода войск в Станице Луганской не существует.