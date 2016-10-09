В аннексированный Крым залетал правительственный борт Татарстана

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Воскресенье, 9 октября 2016, 16:31

В воскресенье, 9 октября, аннексированный Крым посетил правительственный самолет Республики Татарстан.

Согласно данным сервиса FlightRadar, борт KZN9404, который относится к правительственному парку Татарстана, вылетел 9 октября из аэропорта Симферополя в 15:08.

 
 
 

Время прибытия правительственного борта в Крым не уточняется, место назначения самолета также не указано, однако согласно направлению движения, самолет направляется в Москву (РФ) через Ростов-на-Дону, минуя Воронеж и Тулу. 

Темы: Крым Росcия аннексия
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