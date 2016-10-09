В аннексированный Крым залетал правительственный борт Татарстана

В воскресенье, 9 октября, аннексированный Крым посетил правительственный самолет Республики Татарстан.

Согласно данным сервиса FlightRadar, борт KZN9404, который относится к правительственному парку Татарстана, вылетел 9 октября из аэропорта Симферополя в 15:08.

Время прибытия правительственного борта в Крым не уточняется, место назначения самолета также не указано, однако согласно направлению движения, самолет направляется в Москву (РФ) через Ростов-на-Дону, минуя Воронеж и Тулу.