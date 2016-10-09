Во Львовской области сотня человек перекрыла трассу Киев-Чоп из-за маршруток

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Воскресенье, 9 октября 2016, 17:09

Около 100 человек с 15:30 перекрыли трассу Киев-Чоп в селе Солонка (Пустомытовский район, Львовская область).

Как передает корреспондент Українських Новин, они переходят дорогу на пешеходном переходе.

Протестующие требуют возобновить движение пригородных автобусов в центр Львова.

С 1 октября Львовский городской совет запретил въезд пригородных маршруток в центр, ограничив их конечные автобусной станцией N3 на ул. Петлюры.

В итоге люди, которые ими пользуются, вынуждены тратить больше денег на проезд. Также стали возникать пробки в районе автостанции.

Темы: Львовщина
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