В Ровно задержали шпиона из ГРУ Генштаба РФ

00
0
Воскресенье, 9 октября 2016, 17:25

В Ровно задержан агент главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом 9 октября сообщили в Службе безопасности Украины.

"Шпион - гражданин Украины, который постоянно проживает в России - должен был завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ. За передачу документов с грифом "секретно" и "совершенно секретно", касающихся боевой подготовки, вооружения, мобилизационного развертывания и военного сотрудничества ВСУ с иностранными партнерами, агент ГРУ должен был предложить украинскому офицеру и его семье российское гражданство, а также деньги", - сообщили в Службе безопасности.

По данным СБУ, сумма зависела от актуальности и важности военных секретов.

 

"Украинский военнослужащий, получив предложение о сотрудничестве с российскими спецслужбами, обратился в СБУ. 7 октября российский шпион въехал в Украину для получения секретных документов, над которыми уже "поработали" оперативники украинской спецслужбы. На следующий день он был задержан сотрудниками СБУ "на горячем" при получении "флешки" с дезинформацией, которую считал секретными документами военного характера", - говорится в сообщении.

Также установлено, что куратором шпиона был сотрудник ФСБ РФ Александр Илюхин.

 

Украинская правда

Темы: Росcия разведка СБУ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В аннексированный Крым залетал правительственный борт Татарстана 9 октября 2016, 16:31
Лавров рассказал о "терпении" России и "агрессивной русофобии" США 9 октября 2016, 16:02
В России обещают не использовать оружейный плутоний в военных целях 9 октября 2016, 15:16
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Ровно задержали шпиона из ГРУ Генштаба РФ
Украинка выиграла "золото" и "серебро" на этапе Кубка мира по плаванию
Украинцев предупредили о возможных отключениях электроэнергии зимой
В парламент Грузии проходят три партии – ЦИК
Все новости
Как вы себя чувствуете?

Программа определяет эмоции жителей всего мира через Twitter

Двигатели культуры

Как устроен рабочий процесс “Dakh Daughters” и как уживаются участницы коллектива