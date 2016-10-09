В Ужгороде открыли первый на Закарпатье памятник жертвам Холокоста

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Воскресенье, 9 октября 2016, 18:17

В Ужгороде открыли первый на Закарпатье памятник жертвам Холокоста.

Как сообщает Закарпаття.net, памятник открыли при содействии правительства Венгрии и генконсульства Венгрии в Ужгороде.

В центре звезды Давида размещен столб, сделанный из меньших таких же звезд, как символ тех, кто пострадал в результате трагедии.

Завершилось открытие памятника молитвой на языке идиш и символическим зажжением свечей и возложением камней к памятнику.

 
 
 
Темы: Закарпатье
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