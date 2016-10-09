В ОБСЕ признали факты насилия на выборах в Грузии

Долгосрочная миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ считает, что парламентские выборы в Грузии проходили в конкурентной и хорошо организованной обстановке, однако имели место отдельные случаи насилия.

Об этом 9 октября заявил руководитель миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Хосе Игнасио Амор, пишет Грузія Online..

"Вместе с тем эти случаи насилия не поставили под сомнение выборы, которые были положительными", - отметил руководитель миссии.

В свою очередь в миссии наблюдателей Международного республиканского института (IRI) заявили, что выборы в парламент Грузии прошли преимущественно в мирной обстановке, хотя их нельзя назвать идеальными.

Наблюдатели IRI следили за ходом голосования на более чем 200 участках, а в предвыборный период провели более тысячи встреч со сторонами, участвующими в выборах.

"Наша первичная оценка такова: выборы не были идеальными, но, в основном, они прошли в спокойной и мирной обстановке, были хорошо организованы и, очевидно, отразили волю грузинского народа", - заявил глава миссии Марк Грин.

Работа миссии IRI продлится до завершения второго тура выборов.

Представитель Центризбиркома Грузии Анна Микеладзе в свою очередь заявила, что выборы в парламент в основном прошли в спокойной обстановке, хотя на ряде избирательных участков и за их пределами было зафиксировано отдельные нарушения.