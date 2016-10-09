В ОБСЕ признали факты насилия на выборах в Грузии

00
0
Воскресенье, 9 октября 2016, 18:55

Долгосрочная миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ считает, что парламентские выборы в Грузии проходили в конкурентной и хорошо организованной обстановке, однако имели место отдельные случаи насилия.

Об этом 9 октября заявил руководитель миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Хосе Игнасио Амор, пишет Грузія Online..

"Вместе с тем эти случаи насилия не поставили под сомнение выборы, которые были положительными", - отметил руководитель миссии.

В свою очередь в миссии наблюдателей Международного республиканского института (IRI) заявили, что выборы в парламент Грузии прошли преимущественно в мирной обстановке, хотя их нельзя назвать идеальными.

Наблюдатели IRI следили за ходом голосования на более чем 200 участках, а в предвыборный период провели более тысячи встреч со сторонами, участвующими в выборах.

"Наша первичная оценка такова: выборы не были идеальными, но, в основном, они прошли в спокойной и мирной обстановке, были хорошо организованы и, очевидно, отразили волю грузинского народа", - заявил глава миссии Марк Грин.

Работа миссии IRI продлится до завершения второго тура выборов.

Представитель Центризбиркома Грузии Анна Микеладзе в свою очередь заявила, что выборы в парламент в основном прошли в спокойной обстановке, хотя на ряде избирательных участков и за их пределами было зафиксировано отдельные нарушения.

Темы: виборы Грузия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Выборы в Грузии: Пророссийской партии не хватает 0,01%, чтобы войти в парламент 9 октября 2016, 18:37
В партии Саакашвили заявляют о фальсификации выборов и готовят план 9 октября 2016, 17:45
В парламент Грузии проходят три партии – ЦИК 9 октября 2016, 14:41
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Ровно задержали шпиона из ГРУ Генштаба РФ
Украинка выиграла "золото" и "серебро" на этапе Кубка мира по плаванию
Украинцев предупредили о возможных отключениях электроэнергии зимой
В парламент Грузии проходят три партии – ЦИК
Все новости
Как вы себя чувствуете?

Программа определяет эмоции жителей всего мира через Twitter

Двигатели культуры

Как устроен рабочий процесс “Dakh Daughters” и как уживаются участницы коллектива