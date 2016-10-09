Воскресенье в АТО: Боевики стреляли 10 раз в направлении Донецка и Мариуполя

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Воскресенье, 9 октября 2016, 19:59

В воскресенье боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны вечером 9 октября, на Мариупольском направлении боевики открывали огонь 8 раз, на Донецком - дважды.

"Противник совершил вооруженные провокации в районе Марьинки, Гранитного, Павлополя, используя пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие. Эпицентром событий оставалось Широкино - здесь силы АТО дважды были обстреляны из ствольной артиллерии калибра 122 мм", - отметили в МОУ.

Согласно сообщению, на Донецком направлении вблизи Новгородского и Авдеевки украинских бойцов обстреливали из БМП, пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия.

Темы: АТО Донбасс оружие Минские соглашения
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