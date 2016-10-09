Россия укрепила свой флот в аннексированном Крыму истребителем

В аннексированном Крыму на вооружение отдельного морского штурмового авиационного полка Черноморского флота РФ поступил еще один - девятый - многофункциональный истребитель Су-30СМ.

Об этом сообщает местное издание Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Экипаж истребителя прошел обучение в Ейском учебном центре и приступил к выполнению задач боевой подготовки.

"До конца года авиаполк пополнится еще несколькими Су-30СМ", - заявили в ведомстве.

По данным военных, эксплуатация Су-30СМ с аэродрома в Крыму началась в январе 2015 года. Планируется, что сверхзвуковые многофункциональные истребители заменят фронтовые бомбардировщики Су-24, которые составляли основу авиапарка морской авиации ЧФ.