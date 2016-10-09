РФ пустит консула к Сущенко только 14 октября

Российская Федерация пустит консула Украины к незаконно задержанному и арестованному украинскому журналисту Роману Сущенко только 14 октября.

Об этом в интервью на телеканале "112 Украина" вечером 9 октября сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

Говоря о задержании Сущенко по обвинению его в якобы шпионаже, он отметил: "Мы прекрасно знаем, как Россия это все фабрикует".

"Кроме того, Россия сейчас пытается поднимать ставки по всем направлениям. ... Мы добились только разрешения на то, что наш консул посетит Сущенко только в среду, 14 октября, в 14:00. Тогда мы будем знать больше о его состоянии", - отметил глава МИД.

"Ответ, почему так происходит - заключается в тактике России: сначала на несколько минут допустить к Сущенко адвоката (Марка) Фейгина, затем журналистов, чтобы показать его состояние. ... Известно уже, что сутки Сущенко не давала есть и пить. .. . И только потом - украинского консула", - добавил министр.

Климкин добавил, что то, как ведет себя РФ в отношении задержанного журналиста - "издевательство, которое граничит с пытками".

Украинская правда