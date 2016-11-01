Опрос: За "БПП" проголосовали бы 8% украинцев, "Батькивщину" - 9%

Партия "Батькивщина" и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" имеют на сегодня наиболее высокий рейтинг среди политических сил в случае проведения досрочных парламентских выборов в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют данные опроса, которые проводила Социологическая группа "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института.

Так, на вопрос за какую политическую партию из предложенных 21 готов проголосовать респондент, партию "Батькивщина" поддержали бы 9% опрошенных, "БПП Солидарность" - 8%, "Оппозиционный блок" и Радикальную партию - по 6%.



За "Самопомич" готовы отдать свои голоса 5%, "Гражданскую позицию" - 4% , за партии "За Життя" и "Свободу " - по 3%. Другие политические силы имеют рейтинг от 1 до 2%.



4% респондентов готовы поддержать партии, не указанные в опросе.



Проходной барьер для партий 5%, закон предусматривает смешанную систему выборов.



Каждый пятый (21%) не собирается участвовать в выборах, 18% затруднились ответить.



Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 28 сентября по 7 октября 2016 года. Метод опроса - личное интервью у респондента на дому. Всего было опрошено 2 тыс. 400 жителей Украины в возрасте от 18 лет. Допустимая погрешность не превышает 2%.

Интерфакс-Украина