Тимошенко, Луценко и других просят инициировать проверку своего состояния

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействии коррупции Егор Соболев призывает политиков самим инициировать проверку происхождения своего имущества.

Об этом он заявил, выступая с трибуны Рады после Олега Ляшко.

"Я думаю, что Олег Ляшко, который задекларировал миллион долларов наличными, является хорошим примером, что пришло время для людей, которые рассказывают здесь, как они бьются за интересы бедных, объяснить, как они стали такими богатыми", - заявил Соболев.

Он рассказал, что имел разговор с руководителем фракции БПП Игорем Грынивым, и пообещал ему прийти на заседание комитета с противодействия коррупции и с документами объяснить, как он получил свое состояние.

"Самопомич" призывает всех без исключения политиков самым инициировать проверку законности своего имущества. Юлия Владимировна, огромная просьба, обратитесь к НАЗК с просьбой инициировать мониторинг вашей жизни. Юрий Луценко обратитесь к НАБУ с просьбой проверить, есть ли в ваших действиях признаки незаконного обогащения", - сказал Соболев.

Он призвал Раду принять ряд законов, в частности предоставить НАБУ право вести прослушивание, а также закон о запрете политической рекламы.

"Мы должны очистить это государство от людей, которые не способны объяснить происхождение своего имущества, но хотят управлять страной", - подытожил Соболев.

Как известно, Ляшко в своей электронной декларации указал значительное состояния, в частности – 740 тысяч долларов, 90 тысяч евро и 890 тысяч гривен наличности; две квартиры, много земельных участков, два автомобиля, большой арендованный дом и прочее.

Относительно Тимошенко, то она в своей декларации указала доходы, которые состоят из зарплаты в Верховной Раде (75 616 грн) и средств на выполнение депутатских полномочий (80 559 грн).

При этом на приобретение товаров (работ, услуг) нардеп прошлого года потратила 162 500 грн. Тимошенко арендует дом площадью 588 кв.м. в Козине Обуховского района Киевской области.

Она также имеет "иное право пользования на земельный участок под объектом аренды" в Козине площадью 1500 кв.м., а также на "земельный участок возле объекта аренды" площадью 1862 кв. м.

Кроме того, она имеет много драгоценностей. А ее муж получил иностранный доход: 2 390 942 грн от Diafox Consulting Limited, 119 875 грн от Britico Product s.r.o, 693 183 грн от Toulouse Net LP, а также страховые выплаты в СК "Арсенал страхование" в сумме 66 337 грн.

Татьяна Кусок, УП