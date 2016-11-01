Аласания подал в отставку с должности главы НТКУ

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Вторник, 1 ноября 2016, 10:43
Kyiv-Mohyla Business School

Генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности главы НТКУ.

Об этом сообщает во вторник МедиаПорт.

 

Причинами своего решения он называет урезание в бюджете НТКУ средств, предназначенных на развитие общественного вещания в Украине.

"Власть (руками Минфина) учла бюджет Евровидения в бюджет НСТУ на 2017 год. То есть, от 1,2 млрд грн, предусмотренных законом для развития Общественного вещателя в 2017 году, государство отбирает 450 млн. грн. расходов на Евровидение, 250 млн. грн отбирает в виде платы за трансляцию, 149 млн. грн., отбирает расходами, и 46 млн. грн. коммунальными платежами забирает город. Еще 112 млн. грн. априори идут на международную деятельность (Олимпиады, чемпионаты мира и т.д.). В остатке - 193 млн.грн. Власть, ты серьезно?", – добавляет он.

"На перестройку 32-х устаревших морально, физически и технично предприятий? С нулем на производство и средней зарплатой в 2300 грн. из того остатка? И после этого говорить стране и миру, что мы строим Общественное?", - отмечает глава НТКУ.

Аласания подчеркнул, что "этот поступок не является шантажом власти, он является предположением, что в переходный период компанию должен возглавить человек более компромиссный, гибкий, способный договариваться и справляться с противоположными интересами".

Темы: телевидение
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Комментарии — 4
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IP: 163.172.169.---spitfire01.11.2016 12:26
"...держава відбирає 450 млн. грн. витрат на Євробачення"
тобто звичайної пропаганди ЄБ їм недостатньо, вони ще й хочуть висмоктати соки із вільного від олігархів мовлення.
двох зайців одним пострілом.

5-ий канал Порошенко не продає, бо використовує його як інформаційну зброю.
ще й використовує свою посаду, щоб придушити конкурента і вільне мовлення.
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IP: 95.133.225.---Brokerman01.11.2016 11:38
С порошенко уже пора спрашивать..
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IP: 193.169.124.---Гриша Котенко01.11.2016 11:37
у нас патріоти від спорту всі в тітушках
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IP: 93.75.36.---formalin01.11.2016 11:12
Поміж тим, дурнувата влада мала б усвідомлювати величезну значущість спорту високих досягнень для формування патріотизму та оптимізму в суспільстві. І навпаки, мала б додати коштів НТКУ для створення спортивного телеканалу!
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