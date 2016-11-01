Мельничук сократит количество своей налички с триллиона на миллионы

Депутат Верховной Рады Сергей Мельничук (группа "Воля народа") намерен исправить указанный в электронной декларации о доходах 2015 года размер наличности с 1 триллиона гривен на 10 млн гривен.

Об этом он сообщил журналистам во вторник, передают Украинские Новости.

"Один триллион гривен был попыткой привлечения мирового сообщества к ситуации с декларациями ... На момент 1 января 2016 у меня было около 10 млн (гривен) наличными", - сказал он.

Мельничук отметил, что он пытался внести изменения в декларацию еще 30 октября, но на сегодня так и не смог этого сделать.

Он объясняет происхождение средств доходами от бизнеса, которым он занимался после освобождения от службы в Вооруженных силах.

Также депутат отметил, что пока он подал заявление в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) с просьбой внести изменения в декларацию.

Как сообщали Украинские Новости, ранее Мельничук задекларировал 1 триллион гривен наличных в 2015 году.