Киев угрожал самолету "Белавиа" военной авиацией – газета Лукашенко

Белорусская сторона настаивает на том что, самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители и требует извинений от Украины.

Об этом пишет 1 ноября газета Администрации президента Беларуси "Беларусь сегодня", публикуя расшифрованную запись переговоров экипажа самолета "Белавиа" с украинским диспетчером.

По мнению авторов статьи, украинские должностные лица немотивированно, с угрозой применить силу, подвергли риску 140 жизней пассажиров и членов экипажа, заставив садиться самолет с почти полными баками керосина.

Текст расшифровки, которую приводит белорусская сторона:

Диспетчер: Белавиа–840, Киев–Радар.

Пилот: Слухаю.

Диспетчер: Белавиа–840, поступило указание: вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета "Жуляны". За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват.

Пилот: А что случилось такое?

Диспетчер: В эфир не могу передать. По прибытии все узнаете.

Далее в расшифровке, которую приводит белорусская газета фигурирует еще одна фраза украинского диспетчера:

– Белавиа–840, говорит руководитель полетов. Информация о вашем возврате на аэродром "Жуляны" поступила от военного руководства. Доклад более детальный вам скажут после посадки.

"После приземления самолета на борт поднялись некие штатские, вызвали по фамилии пассажира А. и увели с собой. Подчеркнем, что через непродолжительное время А. был отпущен и отправился следующим рейсом", – отмечается также в материале.

"Но нам бы очень хотелось, чтобы те, кто ответственен за безопасность авиаперелетов, нашли в себе смелость извиниться перед простыми белорусскими пассажирами", – резюмирует аавтор статьи.

Как известно, 21 октября самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны".

По данным авиакампании "Белавиа", белорусскому экипажу было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители".

В СБУ же утверждают, что информации о подъеме военных самолетов в связи с ситуацией, которая имела место накануне, не было.

"Неужели можно серьезно воспринимать информацию, что истребители могли быть подняты в небо против гражданского лайнера?", – заявила тогда спикер СБУ Елена Гитлянская.

После посадки с борта воздушного судна правоохранительными органами Украины был снят один пассажир, являющийся гражданином Армении.

Мартиросян с начала событий на Майдане в Киеве фигурировал в сообщениях СМИ как сторонник позиции тогдашней власти Украины, публиковал отрывки из книги экс-главы МВД Виталия Захарченко о "кровавый Майдан" и обращался к экс-президента Виктора Януковича от имени организации "Гражданский союз" с призывами "обуздать "Свободу", действия которой ведут к "фашизации общества".