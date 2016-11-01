Относительно Рябошапки из НАЗК открыли уголовное производство

Прокуратура города Киева открыла уголовное производство по обращению нардепа Ивана Винника относительно незаконного обогащения члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Рябошапки.

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 13 октября, пишут Наші гроші.

В самом постановлении суда фамилия нардепа зашифрована, однако как пишет Бигус.инфо со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заявление написал нардеп от "БПП" Иван Винник.

В своем обращении Винник указал, что 30 октября 2015 года на карточный счет Руслана Рябошапки в "Приватбанке" были перечислены 270 тыс грн от "Программы развития ООН в Украине" (ПРООН), с назначением платежа – пополнение счета.

При этом, в Декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2015 год он информацию о получении указанных денежных средств не отразил.

Уголовное производство №42016100000000951 было внесено в Единый реестр досудебных расследований 06.10.2016. Расследование проводит управление по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры и процессуального руководства Прокуратуры города Киева.

13 октября суд предоставил следователям доступ к расширенным банковских выписок о движении денежных средств карточного счета Руслана Рябошапки за период с 01.09.2015 по 30.11.2015.

В марте 2016 года Рябошапка избран членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, где занимается вопросами антикоррупционной политики и предотвращения конфликта интересов.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к Рябошапке.

В понедельник, 1 ноября, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что деньги ПРООН, выделенные на деятельность НАЗК, были разворованы, и агентству пришлось работать в ужасных условиях.

В августе от имени Руслана Рябошапки была зарегистрирована фальшивая е-декларация. Иван Винник и Антон Геращенко сообщили, что их "хакеры-добровольцы" смогли разместить в государственном реестре электронных деклараций фальшивую декларацию от имени Рябошапки.