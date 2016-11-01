Троян: В деле Шеремета более 97 судебных решений

В расследовании убийства одного из руководителей "Украинской правде" Павла Шеремета вынесены более 97 судебный решений, расследование продолжается.

Об этом на брифинге заявили замначальника полиции Вадим Троян и Начальник Нацполиции Хатия Деканоидзе, отвечая на вопрос о том, что в деле в том числе есть след добровольцев.

"При чем здесь добровольческие батальоны. Люди зашли на сайт судебный, там решений более 97 и есть еще другие. Они взяли три решения, о добровольцах, а чего они остальных 97 человек не показали", - сказал Троян.

В свою очередь Деканоидзе заявила, что расследование продолжается.

"Если будет новая информация, вы будете первые, кто о ней узнает", - сказала она журналистам.

"Но ни в коем случае вы не подумайте, что кто-то остановил работу на каком-то этапе. Такое дело влечет комплексный подход – опросить людей, техническая работа. Пока новости не можем рассказать, но работа не прекратилась", - заявила она.

Отвечая на вопрос о прослушке журналистов Украинской правды, Деканоидзе сказала, что Нацполиция "будет заниматься" этим делом.

Как известно, ранее Мусаева сообщила, что передала в Нацполицию материалы, свидетельствующие, что разговоры сотрудников "Украинской правды", в частности убитого Павла Шеремета, прослушивались.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шереметаотместку за его профессиональную деятельность.

В течение последнего месяца полиция не разглашает никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Печерский райсуд Киева дал следователям временный доступ к отчетам о страховании и уплате обязательных платежей "Украинской правды" и "17 канала".

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы не будут давать никаких комментариев о ходе расследования дела об убийстве Шеремета,пока не сочтут нужным обнародовать информацию.

В то же время первый заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян утверждает, что в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета прогресс.

Следствие по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета разрабатывает одну из версий, по которой к убийству причастны украинские боевые батальоны.

Украинская правда