Троян: В деле Шеремета более 97 судебных решений

1716 просмотров
0
Вторник, 1 ноября 2016, 14:58

В расследовании убийства одного из руководителей "Украинской правде" Павла Шеремета вынесены более 97 судебный решений, расследование продолжается.

Об этом на брифинге заявили замначальника полиции Вадим Троян и Начальник Нацполиции Хатия Деканоидзе, отвечая на вопрос о том, что в деле в том числе есть след добровольцев.

"При чем здесь добровольческие батальоны. Люди зашли на сайт судебный, там решений более 97 и есть еще другие. Они взяли три решения, о добровольцах, а чего они остальных 97 человек не показали", - сказал Троян.

В свою очередь Деканоидзе заявила, что расследование продолжается.

"Если будет новая информация, вы будете первые, кто о ней узнает", - сказала она журналистам.

"Но ни в коем случае вы не подумайте, что кто-то остановил работу на каком-то этапе. Такое дело влечет комплексный подход – опросить людей, техническая работа. Пока новости не можем рассказать, но работа не прекратилась", - заявила она.

Отвечая на вопрос о прослушке журналистов Украинской правды, Деканоидзе сказала, что Нацполиция "будет заниматься" этим делом.

Как известно, ранее Мусаева сообщила, что передала в Нацполицию материалы, свидетельствующие, что разговоры сотрудников "Украинской правды", в частности убитого Павла Шеремета, прослушивались.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шереметаотместку за его профессиональную деятельность.

В течение последнего месяца полиция не разглашает никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Печерский райсуд Киева дал следователям временный доступ к отчетам о страховании и уплате обязательных платежей "Украинской правды" и "17 канала".

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы не будут давать никаких комментариев о ходе расследования дела об убийстве Шеремета,пока не сочтут нужным обнародовать информацию.

В то же время первый заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян утверждает, что в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета прогресс.

Следствие по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета разрабатывает одну из версий, по которой к убийству причастны украинские боевые батальоны.

Украинская правда

Темы: Дело Шеремета
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В СБУ прокомментировали информацию о слежке за журналистами УП 28 октября 2016, 17:18
Уши власти. Как следят за работой журналистов УП (ДОКУМЕНТЫ) 28 октября 2016, 13:20
Дело Шеремета: Приобщили материалы "прослушки" сотрудников УП 26 октября 2016, 14:29
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Рада разрешила штрафовать каналы и радио за сепаратизм
Рябошапка объяснил, почему ПРООН перечислила ему деньги
Троян: В деле Шеремета более 97 судебных решений
У Порошенко ответили на обвинения Тимошенко о высокой зарплате
Все новости
Музыкальный ноябрь

Знаковые концерты последнего осеннего месяца

Видео

Археологи впервые за 500 лет подняли мраморную плиту гроба Христа