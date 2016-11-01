Место Аласании займет бывший медиа-менеджер Курченко - СМИ

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Вторник, 1 ноября 2016, 18:28

Новым гендиректором Национальной телекомпании Украины после отставки Зураба Аласания может стать его заместитель Александр Харебин.

Об этом во вторник сообщает издание "Телекритика" со ссылкой на источник на медиарынке, знакомый с обсуждением возможных кандидатур.

Эту информацию частично подтвердил нардеп от БПП Григорий Шверк.

По его словам, Харебин действительно стремится занять кресло гендиректора, и в случае ухода Аласания его кандидатура - одна из наиболее вероятных.

Указывается, что пост первого заместителя гендиректора НТКУ Харебин занял в феврале 2015 года.

До этого, согласно опубликованной на сайте телеканала "UA: Первый" биографии, он "принимал активное участие в общественно-политических процессах государства как политический консультант и эксперт".

При этом, как пишет издание, телеканал умалчивает о последней известную должность Харебина - в ноябре 2013 года после покупки Сергеем Курченко "Украинский медиа холдинг" Харебин стал членом наблюдательного совета и операционным директором компании.

Когда именно он покинул этот пост, неизвестно.

До прихода в "Украинский медиа холдинг" Харебин около шести лет проработал в медиахолдинга Сергея Таруты "Медиа Инвест Групп", возглавляя сначала журнал "Эксперт Украина", а затем и все издательство.

Сам Харебин пока не комментировал эту информацию.

Как известно, генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности главы НТКУ.

Аласания в комментарии УП заявил, что бюджет компании на 2017 год не даст провести ни Евровидение, ни начать работу Общественного вещания.

Темы: Курченко СМИ телевидение
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