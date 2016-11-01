Задержали мошенников, которые "помогали" устроиться в НАБУ

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Вторник, 1 ноября 2016, 19:17

Три человека предлагали за 10 000 долларов США оказать содействие в трудоустройстве в Национальном антикоррупционном бюро кандидату на должность детектива.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно информации, злоумышленников задержали в момент получения части неправомерной выгоды - 4 тыс. долл. США.

"Один из них выдавал себя за сотрудника НАБУ, используя псевдоудостоверение работника Бюро", - сказали в пресс-службе.

Кандидат на должность детектива сам заявил НАБУ о том, что с него требуют деньги.

"Во время обыска в машине злоумышленников обнаружено около десятка резюме лиц, которым предлагалось трудоустройство в других правоохранительных органах, а также документ (удостоверение) члена одной из общественных организаций с созвучным с НАБУ названием", - отметили в ведомстве.

"Именно такие документы использовали злоумышленники, чтобы убедить кандидатов на должности в том, что они якобы могут повлиять на решение конкурсной комиссии", - добавили в НАБУ.

Сейчас с задержанными продолжаются первоочередные следственные действия и решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Украинская правда

Темы: НАБУ
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