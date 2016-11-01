Сакварелидзе облили зеленкой в Харькове

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Вторник, 1 ноября 2016, 19:51

В Харькове облили зеленкой бывшего заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе.

Об этом сообщил губернатор Одесской области Михеил Саакашвили.

 

"Давит Сакварелидзе, после выступления перед студентами в Харькове, на улице, выплеснули в лицо зеленку. Пожалуй титушки обожают Halloween. Стоит все же бороться, чтобы в Halloween не превратились все 365 дней в году", - написал он.

Позже на инцидент отреагировал и сам экс-прокурор.

Украинская правда

Темы: Саакашвили Сакварелидзе
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Комментарии — 2
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IP: 209.95.56.---Павел Анат01.11.2016 20:10
Кернеса и Допу на нары и весь бардак в харькове закончиться !
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IP: 46.200.123.---sensor+201.11.2016 19:54
Русскый мiръ не сдаётся.
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