Политика санкций в отношении России останется неизменной - Госдеп США

Санкции, наложенные Штатами на Россию за нарушение им суверенитета Украины, будут оставаться в действии до возвращения Крыма.

Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента США Марк Тонер, передает Укринформ.

"Наша позиция была и остается - в течение этой администрации - неизменной. Относительно санкций по Крыму - они будут оставаться в действии, пока Россия не заберет свои силы из Крыма и не вернет полуостров Украине", - сказал Тонер.

По его словам, Госдеп не изменил и свое отношение к действиям Российской Федерации на востоке Украины.

"Что касается других санкций против России, связанных с ее действиями на востоке Украины, то они будут действовать до полного воплощения минских соглашений", - подчеркнул он.

Он добавил, что в реализации минского процесса в Украине наблюдается прогресс.

"Мы продолжаем работать и прогрессировать в этом направлении, но это – самый четкий путь для снятия санкций из России", - подчеркнул представитель Госдепа.