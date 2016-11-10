Политика санкций в отношении России останется неизменной - Госдеп США
Санкции, наложенные Штатами на Россию за нарушение им суверенитета Украины, будут оставаться в действии до возвращения Крыма.
Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента США Марк Тонер, передает Укринформ.
"Наша позиция была и остается - в течение этой администрации - неизменной. Относительно санкций по Крыму - они будут оставаться в действии, пока Россия не заберет свои силы из Крыма и не вернет полуостров Украине", - сказал Тонер.
По его словам, Госдеп не изменил и свое отношение к действиям Российской Федерации на востоке Украины.
"Что касается других санкций против России, связанных с ее действиями на востоке Украины, то они будут действовать до полного воплощения минских соглашений", - подчеркнул он.
Он добавил, что в реализации минского процесса в Украине наблюдается прогресс.
"Мы продолжаем работать и прогрессировать в этом направлении, но это – самый четкий путь для снятия санкций из России", - подчеркнул представитель Госдепа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.