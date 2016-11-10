Трамп начал получать данные национальной разведки

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Четверг, 10 ноября 2016, 01:44

Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, со среды начал получать ежедневные доклады с последними оперативными данными американских спецслужб, аналогичные по своему содержанию тем, которые каждое утро предоставляются действующему главе Белого дома.

Об этом, ссылаясь на телеканал CNN, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий документ, который называется Presidents Daily Briefing, имеет гриф "совершенно секретно" и содержит важнейшую информацию, относящуюся к вопросам национальной безопасности США.

В такие ежедневные отчеты включаются материалы из ЦРУ, госдепартамента, Пентагона, ФБР, АНБ и других структур. В них, в том числе, приводятся сведения по России, ситуации в Сирии и Ираке, проводимым США разведывательным, контрразведывательным и военным операциям, а также действиям внешнеполитического ведомства страны в условиях складывающейся ситуации на международной арене.

Ранее, во время президентской избирательной кампании представители американских спецслужб провели раздельные ознакомительные двухчасовые брифинги для Трампа и кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Темы: США Трамп
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