Путин: Россия готова полностью восстановить отношения с США

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Четверг, 10 ноября 2016, 02:50

Россия готова осуществить свою часть мер по восстановлению отношений с США.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, после победы Дональда Трампа в выборах президента США, передает Reuters.

Принимая верительные грамоты новых послов иностранных государств в России, Путин сказал, что он слышал заявления кампании Трампа по поводу улучшения отношений с Москвой. По его словам, Россия готова сделать свою часть мероприятий для достижения этой цели, но признает, что это не будет легко.

Улучшение отношений пойдет на пользу и России, и США, добавил он.

Как известно, президент РФ Владимир Путин одним из первых поздравил Трампа с победой. Депутаты Госдумы встретили известие об этой победе аплодисментами, а Владимир Жириновский устроил в Думе банкет.

Темы: Трамп Путин США Росcия
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