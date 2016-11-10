Савченко обратилась к Трампу с просьбой усилить санкции против РФ

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Четверг, 10 ноября 2016, 04:55

Народный депутат Надежда Савченко написала открытое письмо новоизбранному президенту США - республиканцу Дональду Трампу с просьбой не снимать и даже усилить санкции против России.

Соответствующее письмо Савченко опубликовала на своей странице в facebook.

"Обращаюсь к Вам с просьбой о сохранении и даже усилении санкций против страны-агрессора - Российской Федерации, потому что эта страна понимает только силу и решимость, которыми Вы лично и Ваша страна обладаете. Также прошу о международной, технической и военной поддержке Украины. Также прошу более решительных действий американских политиков касательно освобождения украинских заложников из российских тюрем", - написала она.

Как сообщалось, в Государственном департаменте США сообщили, что санкции, наложенные на Россию за нарушение им суверенитета Украины, будут оставаться в силе до возвращения Крыма.

Темы: Савченко Трамп санкции Росcия
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