АТО: 44 атаки, оккупанты обстреляли Водяное из 122-мм артиллерии

За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 44 случая открытия огня по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении враг открывал огонь 25 раз, используя стрелковое оружие, гранатометы, вооружения БМП, а также 82 и 120 миллиметровые минометы вблизи населенных пунктов Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Красногоровка, Богдановка, Гнутово, Марьинка. В районе Широкиного, Павлополя и Богдановки работал снайпер. По Водяному враг вел огонь из 122-миллиметровой артиллерии.

На Луганском направлении российско-оккупационный контингент 14 раз из различных видов вооружения, включая минометы, обстрелял Новоалександровку, Новозвановку, Крымское и Новотошковское.

На Донецком - зафиксировано 5 обстрелов по Авдеевке и Луганскому. Каждый раз, помимо прочего вооружения враг использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы.