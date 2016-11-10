В Сиэтле рядом с митингом против Трампа стреляли

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Четверг, 10 ноября 2016, 08:40

В среду вечером по местному времени в центре Сиэтла штат Вашингтон неподалеку от места, где проходил "антитрамповский" митинг, неизвестный открыл стрельбу по людям.

Об этом пишет Seattle Times, передает Униан.

Пять человек ранены. Двое мужчин в критическом состоянии, еще двое пострадавших – в тяжелом.

 
Jordan Pickett

Как сообщили в местной полиции, стрельба произошла около 7 вечера на крупной автобусной остановке.

По словам очевидцев, люди спорили, злоумышленник начал отходить от них, а потом повернулся и открыл огонь. Как минимум один пострадавший, скорее всего, был посторонним человеком.

Ранее сообщалось, что стихийные демонстрации прошли в десятках городов, в частности в Лос-Анджелесе и Портленде. В Вашингтоне под Белым домом еще утром собралось больше 5 сотен возмущенных результатами выборов американцев.

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