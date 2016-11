В Сиэтле рядом с митингом против Трампа стреляли

В среду вечером по местному времени в центре Сиэтла штат Вашингтон неподалеку от места, где проходил "антитрамповский" митинг, неизвестный открыл стрельбу по людям.

Об этом пишет Seattle Times, передает Униан.

Пять человек ранены. Двое мужчин в критическом состоянии, еще двое пострадавших – в тяжелом.

Scene. Sidewalk where 5 people were shot earlier, medics flooded area. Authorities say road will be closed for hours to investigate pic.twitter.com/9hgW58gu1c