СМИ: Возможно, "диверсанты" задержаны в Балаклаве

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Четверг, 10 ноября 2016, 10:16

Российское издание "Новая газета" допускает, что "диверсанты", о задержании которых заявило утром в четверг ФСБ, могли быть задержаны в Балаклаве.

Об этом "Новая газета" пишет со ссылкой на источники окружения депутата заксобрания Севастополя Алексея Чалого.

По словам собеседников, в среду в частном секторе Балаклавы проходили обыски.

"Возможно, диверсанты были задержаны именно там", - предполагает издание.

Темы: Росcия Крым
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