СМИ: Возможно, "диверсанты" задержаны в Балаклаве
Российское издание "Новая газета" допускает, что "диверсанты", о задержании которых заявило утром в четверг ФСБ, могли быть задержаны в Балаклаве.
Об этом "Новая газета" пишет со ссылкой на источники окружения депутата заксобрания Севастополя Алексея Чалого.
По словам собеседников, в среду в частном секторе Балаклавы проходили обыски.
"Возможно, диверсанты были задержаны именно там", - предполагает издание.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.