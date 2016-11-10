СМИ: Возможно, "диверсанты" задержаны в Балаклаве

Российское издание "Новая газета" допускает, что "диверсанты", о задержании которых заявило утром в четверг ФСБ, могли быть задержаны в Балаклаве.

Об этом "Новая газета" пишет со ссылкой на источники окружения депутата заксобрания Севастополя Алексея Чалого.

По словам собеседников, в среду в частном секторе Балаклавы проходили обыски.

"Возможно, диверсанты были задержаны именно там", - предполагает издание.