В СБУ говорят, что пресекли диверсию против сил АТО
Сотрудники Службы безопасности предотвратили диверсию против сил антитеррористической операции.в Новоайдарском районе на Луганщине.
Об этом информирует в четверг пресс-центр СБУ.
На окраине села Крымское правоохранители обнаружили элемент боевой части ракеты зенитно-ракетного комплекса 2К12 "Куб", оснащенный детонатором. Подходы к ракете были заминированы пятью противопехотными минами нажимного действия.
Взрывное устройство было заложено возле дороги, по которой передвигаются техника и личный состав сил антитеррористической операции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса.
Продолжаются неотложные оперативные действия для установления террористов, причастных к закладке взрывчатки, отмечают в СБУ.
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