Полиция о деле Шеремета: усердно работаем

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Четверг, 10 ноября 2016, 12:49

Подразделения Нацполиции продолжают "усердно работать" над раскрытием убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы прокомментируем результаты (расследования), когда они будут", - сказал Крищенко, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то наработки по раскрытию этого преступления.

Он подчеркнул при этом: "Ежедневно идет очень тщательная работа, задействованы подразделения и Главного управления Нацполиции, и центрального аппарата".

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет трагически погиб утром 20 июля в результате взрыва авто руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

В течение последних месяцев полиция и силовые руководители не разглашают никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

В то же время первый заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян утверждает, что в расследовании дела об убийстве Павла Шеремета прогресс.

Темы: Дело Шеремета полиция Киев
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