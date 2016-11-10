Аваков просит Раду принять закон об игорном бизнесе. Грядут проверки

00
1
Четверг, 10 ноября 2016, 13:05

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает Верховную Раду принять законопроект об игорном бизнесе, который установит ограничения и порядок лицензирования азартных игр.

Об этом он написал в Facebook.

"Все эти бесконечные павильоны и подвальчики, мгновенные лотереи, игровые автоматы, замаскированные под интернет-клубы и просто без всякой маскировки, с минимальным обеспечением законодательного поля и просто работающие "в наглую" до первого проверяющего, которому уже готов с деньгами", – возмутился Аваков.

"Когда полиция, налоговики и прокуроры "выносят" залы "игорки", изымают игровые автоматы, закрывают залы – теневые операторы игрового бизнеса особо "не парятся": эти расходы заложены в смету. Еще бы, ведь прибыльность такова, что любой работающий автомат окупает себя за неделю работы", – заявил он.

"Верхний оператор оплачивает "пострадавшим" потери, затем в судах "решает вопросы" и изъятое оборудование через месяц-другой возвращается в оборот", – добавил глава МВД.

Он подчеркнул, что "кроме единичных операторов, никто не платит налогов в бюджет", а еще не обновленные правоохранители "от полиции до налоговиков и прокуроров" позволяют "воротилам" иметь миллионные обороты.

По мнению главы МВД, так происходит, так как "более 2 лет гуляют по кулуарам Минфина и Рады законопроекты, устанавливающие ограничения, лицензирование и порядок на этом, таком горячем, сегменте рынка потребительских услуг, связанного с азартными играми".

"Нет полного запрета, нет полного порядка – что за милейшая среда для криминального денежного теневого оборота", – отметил Аваков.

"Я уже не говорю о подпольных казино. Их накрываем регулярно, два-три в месяц. Иногда вместе с крышующими их полицейскими, иногда с чиновниками и служивыми из соседних служб. Достало уже. Это борьба с ветряными мельницами", – заявил он.

Аваков призвал парламента "неотложно рассмотреть законопроекты и принять любой проект, дающий правила, ограничения на этом рынке и возвращающий этот теневой денежный поток под контроль государства",

"Нам нужны эти налоги! Я оцениваю недоплаченные налоги в бюджет с сектора "игорки" не меньше 300 000 000 долларов. Может, хватит валять дурака, товарищи лоббисты и контр-лоббисты!? Не пора ли навести порядок?!" – заявил он.

Аваков отметил, что лотереи МСЛ и "Патриот" незаконны как компании, имеющие бенефициаров из "страны агрессора". Также незаконны компании Лото, Мережа, В Мережі, Олимпийское лото, Дрим лото, Золотой триумф, Фаворит, Фурор, Спорт лига и ряд других.

ПАТ "Державний ощадний банк України" и ПП "Українська Національна лотерея" обязаны в 2-недельный срок подать в органы полиции перечень пунктов своей сети. Параллельно необходимо подать в Налоговую администрацию информацию по учету налогов, добавил он.

"Расчистка авгиевых конюшен нами начинается через две недели – в который уж раз. Просьба всем легальным операторам подготовить разрешительные и налоговые документы. Прочим – закрыться", – заявил министр.

Алена Рощенко, УП

Темы: Аваков законодательство Верховная Рада криминал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Аваков, Кутовой, Лозовой и другие изменили свои декларации 8 ноября 2016, 14:06
"Автомайдан": Аваков саботирует реформу полиции, назначение Лютого должны отменить 5 ноября 2016, 14:10
Сытник: В деле "рюкзаков Авакова" на следующей неделе - финальное совещание 5 ноября 2016, 13:38
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 85.223.209.---Taras Orel10.11.2016 14:04
Кваквакову не терпиться кришувати?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
САП отказалась требовать большего алога для топ-менеджера Фирташа
В оккупированном Крыму "диверсантов" отправили за решетку
"Бук" на Донбасс отправила верхушка армии РФ, есть много записей - Bellingcat
НАЗК требует проверить декларации в нереальные сроки – Минюст
Все новости
Жена Трампа

США встречают первую леди Маланью Трамп

После голосования

Голосование в США закончилось: паника в сети и мем о "трампоторте"