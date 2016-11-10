Геращенко: Россия захватывает новых заложников для шантажа

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко считает задержание "диверсантов" в Крыму частью политики РФ по захвату новых заложников.

Об этом она заявила в комментарии корреспонденту телеканала "112 Украина".

"Я вижу здесь две позиции. Для нас очевидно, что в последнее время мы видим, что РФ на оккупированной территории и их марионетки исповедуют политику захвата все новых и новых заложников, потому что заложники - это тот инструментарий, которым они позже шантажируют Украину. Потому что Украина борется за своих граждан ", - заявила Геращенко.

Она напомнила о задержании украинского журналиста Романа Сущенко и объявления диверсантами украинского гражданина Евгения Панова.

"Но какое же постыдное поведение РФ с этими заложниками. К Панову, например, не пускают украинского консула. Это нарушение всех международных стандартов. А почему его не пускают? Очевидно, что Панова пытают", - отметила она.