Гройсман рассказал, где будут искать замену Саакашвили

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Четверг, 10 ноября 2016, 13:57

Новый председатель Одесской областной государственной администрации будет определен через публичный конкурс, который будет объявлен президентом.

Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман в Херсоне, сообщает УНИАН.

"Кандидатуры теперь должны определяться через публичный конкурс, фактически, потенциально сегодня каждый человек, когда президент объявит конкурс – потому что это именно номенклатура президента – сможет подать свою кандидатуру на должность председателя областной государственной администрации Одесской области", – сказал он.

"Было заявление Михеила Саакашвили о том, что он подает в отставку. Это заявление не требует отчета и я, фактически, сам хорошо понимаю состояние дел в Одесской области ... Правительство вчера выполнило свою формальную функцию, как это мы делаем всегда – мы согласовали это заявление, и далее вчера вышел указ президента об увольнении Михеила Саакашвили с должности главы Одесской облгосадминистрации", – добавил Гройсман.

Как известно, ранее заместитель председателя БПП Сергей Березенко заявил, что возглавить Одесскую область должен неместный чиновник.

7 ноября Саакашвили заявил о том, что оставляет пост главы Одесской ОГА из-за того, что устал от постоянного обмана и коррупции, в частности со стороны власти в Киеве.

9 ноября Кабинет министров согласовал это увольнение, а президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Также он уволил Саакашвили с должности своего внештатного советника.

Темы: Саакашвили Гройсман Одесская область
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IP: 93.74.65.---Юлия Базиленко10.11.2016 14:08
Тому кто придет сейчас на место Михи будет ой как непросто. Два года назад стране было очень сложно, но многие области смогли подняться и провести ряд реформ, а вот в Одессе ситуация усугубилась, надо спасать.
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