Минстець снова проаннонсировал начало работы вышки на Карачуне

Конструкция телевышки на горе Карачун в Донецкой области готова к эксплуатации и начнет вещание в течение недели-двух заверяет заместитель министра информационной политики - руководитель аппарата Артем Биденко.

Об этом сказал он на брифинге в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".



"Сегодня получены документы от Государственной архитектурно-строительной инспекции, которые позволяют ввести в эксплуатацию вышку. Это значит, что комиссия Госинспекции была на прошлой неделе на конструкции, полностью ее обследовала и пришла к выводу, что на конструкцию можно размещать антенно-фидерные тракты", – сказал Биденко.

Министр информационной политики Юрий Стець отметил, что лица, виновные в срыве сроков запуска телевышки, получили служебные взыскания либо уволены.

"Неделя, максимум две, вешаются антенно-фидерные тракты и можно начинать вещание", – заявил замминистра.

Как известно, сроки сдачи Краматорской башни постоянно переносили. Еще осенью 2015 года в Министерстве информационной политики анонсировали ее полное восстановление весной 2016 года.

В апреле советник министра информполитики, нардеп Александр Бригинец сообщил, что телебашню установят к годовщине освобождения Краматорска – в начале июля 2016 года. Но 5 июля президент Петр Порошенко дал максимум 2 месяца на завершение работ.

12 октября министр информационной политики Юрий Стець проанонсировал открытие башни до 14 октября.