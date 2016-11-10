Захарченко говорит, что за убийством "Моторолы" стоит заместитель Грицака

Главарь пророссийских боевиков на Донбассе Александр Захарченко заявляет, что убийство боевика Арсения Павлова ("Моторолы") организовали заместитель председателя СБУ и начальник СБУ в Донецкой области.

Об этом он сказал в четверг, передает российское агентство "РИА Новости".

"Я готов назвать имена причастных к преступлению. В подготовке участвовали Маликов (первый заместитель главы СБУ, руководитель Антитеррористического центра при СБУ - ред.), Начальник УСБУ Донецкой области Акуць (редакция "РИА Новостей" приводит такое написание, однако Порошенко назначил весной 2015 года Александра Куця руководителем СБУ Донецкой области) и ряд сотрудников СБУ, список есть. Имена непосредственных убийц устанавливаются", - сказал журналистам Захарченко.

Он заявил, что сдвиги в расследовании убийства Арсена Павлова есть, все причастные к преступлению будут найдены.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" в СБУ не считают нужным комментировать эту информацию.

"Мы не считаем нужным комментировать эту глупую информацию", - сказали агентству в СБУ.

Как известно, вечером 16 октября росЗМИ сообщили, а в "ДНР", МВД и СБУ подтвердили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб одиз из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой.

"Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе - заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкая, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.