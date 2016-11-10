Тука и Немыря критикуют проект о временной оккупации

00
0
Четверг, 10 ноября 2016, 14:23

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий выступает против принятия законопроекта "О временно оккупированных территориях Украины".

Об этом на пресс-конференции по обсуждению последствий законопроекта в четверг заявил заместитель профильного министра Георгий Тука.

"Наше министерство принципиально выступает противником такой инициативы. Я лично как гражданин никогда не соглашусь с позицией, когда мы фактически хотим добровольно отказаться от тех людей, которые живут на территориях, которые у нас насильно оккупированы. Эти граждане - это заложники вооруженных формирований", - сказал Тука.

"Это не говорит о том, что мы должны махнуть рукой на наших граждан и возложить ответственность за их дальнейшую судьбу в страну оккупанта", - отметил он.

В свою очередь председатель комитета ВРУ по правам человека, нацменьшинств и международных отношений Григорий Немыря отметил, что он тоже разделяет обеспокоенность этим законопроектом.

"Любые попытки на законодательном уровне отрезать Донбасс вредят национальным интересам и противоречат Конституции и нашим международным обязательствам", - сказал Немыря.

Он также сообщил, что с 21 по 23 ноября комитет по правам человека проведет выездное заседание в Луганской области. Кроме этого против принятия такого законопроекта выступили ряд общественных организаций, в частности "Крым SOS", "Право на защиту", "Восток СОС".

Роман Кравец, УП

Темы: оккупация Крым Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Геращенко узнает, проверяют гастролеров на посещение Крыма 8 ноября 2016, 08:33
Оккупационные власти Крыма хотят продать офисы банка Коломойского 17 октября 2016, 21:23
Российские силовики ограбили семьи задержанных крымских татар 17 октября 2016, 02:21
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
САП отказалась требовать большего алога для топ-менеджера Фирташа
В оккупированном Крыму "диверсантов" отправили за решетку
"Бук" на Донбасс отправила верхушка армии РФ, есть много записей - Bellingcat
НАЗК требует проверить декларации в нереальные сроки – Минюст
Все новости
От создателей

Закусочная Брутер на Подоле

Интервью

Любимая Лещенко: Меня довольно трудно обуздать, а у Сергея это получилось