На Банковой рассказали, когда Порошенко может посетить США
Президент Петр Порошенко в феврале 2017 года может посетить с визитом США.
Об этом сообщил замглавы Администрации главы государства Константин Елисеев в эфире телеканала "Украина", передает "Интерфакс-Украина".
"Рассчитываем, что в феврале президент Украины осуществит визит в США", – сказал Елисеев.
Замглавы АП подчеркнул, что глава украинского государства не делал преференций во время избирательной кампании в США ни Хилари Клинтон, ни Дональду Трампу.
"В своих выступлениях и речах президент Украины всегда подчеркивал, что мы рассчитываем на двухпартийную поддержку со стороны США: как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев", – сказал Елисеев.
Он добавил, что украинская сторона будет налаживать диалог с новым американским руководством
"Уже первые сигналы переданы Вашингтону, в частности, президент Украины Петр Порошенко пригласил Дональда Трампа посетить Украину", – сказал он.
Как сообщалось, на выборах 8 ноября кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, необходимых для общей победы.
Инаугурация Трампа должна состояться уже в январе 2017 года.
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Олигархи, должны быть отстранена от власти!
Порошенко-Липецкий, босс украинской олигархии, олицетворяющей высший уровень коррупции, обязан оставить должность президента.
Надеюсь, что различные демократические силы Украины, представленные такими именами, как Березюк, Билецкий, Бутусов, Вакарчук, Галасюк, Гриценко, Дацюк, Деревянко, Добродомов, Касько, Крулько, Левченко, Лещенко, Найем, Саакашвили, Сакварелидзе, Скрипка, Соболев С. и Соболев Е., Сыроид, Тарута, Тимошенко, Томенко, Шабунин, Шишкин, Ярош и многие другие, забудут «перечень взаимных болей, бед и обид» и будут едины в освобождении народа Украины от власти олигархов.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
«Вы алчностью растлили христиан, топча благих и вознося греховных. Сребро и злато – ныне бог для вас».
Олигархи и их босс должны быть отстранены от власти в Украине.
Без этого борьба с коррупцией невозможна.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"