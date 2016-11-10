В "Борисполе" задержали "титушку", подозреваемого в пытках в 2014-м

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Четверг, 10 ноября 2016, 14:50

В аэропорту "Борисполь" задержали одного из подозреваемых в избиении человека во времена Майдана, 21 января 2014 года, в Киеве вблизи станций метро "Петровка" и "Бориспольская".

Одного из разыскиваемых "титушек" задержали 9 ноября во время попытки покинуть пределы Украины, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Его подозревают в пособничестве незаконному лишению свободы и истязанию пострадавшего, которого 21 января 2014 года "вблизи станции метро "Петровка" похитили и незаконно удерживали сначала в салоне автобуса нападавших, а позже в палатке в лесопосадке, неподалеку от станции метро "Бориспольская", где к потерпевшему применялось физическое и психологическое насилие".

Подозреваемого доставят в Печерский районный суд Киева, для ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

ГПУ напоминает, что по результатам расследования уголовных производств по фактам нападений "титушек" на участников акций протеста и отдельных граждан, похищения активистов и пыток, в том числе совершенных представителями группировки "Оплот" под руководством Евгения Жилина, сообщено о подозрении 10 гражданским лицам, так называемым "титушкам".

Из них 5 находятся в розыске, в отношении 5 человек обвинительные акты направлены в суд, 3-е из них уже осуждены к лишению и ограничению свободы.

Досудебное расследование в отношении организаторов и исполнителей совершенных преступлений во время этих событий продолжается.

7 декабря 2015 года харьковских "титушек" Азиза Тагирова и Рамиля Исламли осудили к 4 годам лишения свободы и выплате компенсаций по двум эпизодам: "нападение титушек на Автомайдан на Петровке и похищение человека".

28 марта 2016 года Печерский райсуд Киева отправил под домашний арест двух "титушек", которые похитили активиста Евромайдана у м. "Петровка" 21 января 2014 года. Имен ГПУ не называла.

Темы: Майдан Генпрокуратура Киев
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