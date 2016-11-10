Журналисты показали дом-"храм" династии судей с Полтавщины

Заместитель председателя апелляционного суда Полтавской области Сергей Галенкин задекларировал самый большой среди судей Полтавщины дом площадью 661 м. кв.

Об этом сообщается на сайте проекта Автомайдана "PROSUD".

Активисты отметили, что дом судьи, находиться в пригороде Полтавы (с. Росошенци), и похож на религиозный храм.

Согласно декларации Галенкина за 2014 и 2013 годы основным доходом семьи из четырех человек является заработная плата судьи. Галенкин указал в декларации также и наличные средства в размере 150 тысяч грн.

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"Основным доходом жены судьи Галенкина за последние два года есть средства полученные от предоставления в аренду имущества, очевидно квартиры, в размере 60 тыс. в год", - говорится в сообщении.

Указывается, что она является частным нотариусом, однако, в последнее доход от ее осуществления предпринимательской и независимой профессиональной деятельности упоминается в декларации Галенкин за 2013 год.

"Итак, согласно официальной декларации господина Галенкина, по меньшей мере последние три года, именно его заработная плата судьи была основным доходом семьи", - заключается в публикации.

Огромный дом впервые упоминается в декларации судьи Галенкин за 2014 год, согласно же государственному реестру имущественных прав зарегистрировано данный дом в феврале 2015 года.

Также Галенкин имеет земельный участок размером 30 соток в селе Дудниково Полтавского района зарегистрированный также в 2015 году.

"На соседнем участке расположен дом, размером 245 м. кв. принадлежащий жене господина Галенкин. Зарегистрировано дом Елены Васильевны также в январе 2015 года", - говорится в тексте.

Указывается, что дача Галенкина размещена возле соснового леса на 9 паях дачного кооператива "Заря" и состоит из 4 жилых домов.

"Кроме домов владеет семья Галенкина также квартирой и двумя офисами в Полтаве, а также квартирой в Киеве. Последняя принадлежит теще судьи Сергея Галенкина, приобрела она его уже находясь на пенсии в возрасте 66 лет", - говорится в расследовании.

У него и его жены есть три автомобиля и два мотоцикла.

Дочь Галенкина Юлия с 2015 года работает судьей Октябрьского районного суда Полтавы.

"Очевидно, перед нами рождения новой судейской династии. Учитывая амбиции Сергея Галенкина стать председателем апелляционного суда Полтавской области, мы опасаемся относительно данной судейской семьи. Однако Сергея Анатольевичау, и его дочь, Юлию Сергеевну, еще ждет квалификационная оценка судей", - указывают активисты.