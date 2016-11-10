Хан: ЕС должен предоставить Украине "безвиз" в ближайшие недели

Комиссар ЕС Йоханнес Хан заявляет, что в ближайшие недели Европейский Союз должен выполнить собственные обязательства по введению безвизового режима.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Петром Порошенко, передает сайт главы государства.

"Собеседники обсудили ряд актуальных вопросов повестки дня Украина-ЕС, в частности введение безвизового режима для граждан Украины. Комиссар ЕС в очередной раз подчеркнул, что Украина выполнила все критерии и в ближайшие недели Европейский Союз должен выполнить собственные обязательства", - сказано в сообщении.

Указывается, что Порошенко и Хан отметили "готовность тесно сотрудничать с новой президентской администрацией США для помощи Украине в противодействии российской агрессии".

"Глава государства подчеркнул, что решение Европейской Комиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL не соответствует духу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и Договора об Энергетическом Сообществе", - сказано в сообщении.

Как известно, в ходе встречи с главой представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что разрешение Еврокомиссии увеличить прокачку газа "Газпрома" по трубопроводу OPAL в обход Украины является нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Еврокомиссия предоставила российскому концерну "Газпром" более широкий доступ к газопроводу OPAL, что позволит России прокачивать больше газа в Европу в обход Украины.

Голосование вопрос об отмене визовых требований для украинцев не внесен в повестку дня пленарной сессии Европарламента в ноябре.

Президент Европейского совета Дональд Туск в разговоре с президентом Украины Петром Порошенко 28 октября отметил, что перед предоставлением Украине безвизового режима ЕС завершить внутренние процедуры.

Как сообщалось, дальнейшего прогресса по безвизовому режиму для Украины не будет, пока не будет принят новый механизм приостановления безвизовых режимов.

Украинская правда