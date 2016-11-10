Боевики обстреливают ВСУ по всей линии разграничения - пресс-центр АТО

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Четверг, 10 ноября 2016, 19:37

Пророссийские боевики на Донбассе не прекращают обстрелов позиций ВСУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в четверг.

"С полуночи и до 18 часов 10 ноября вражеский огонь не утихает по всей линии разграничения. Российско-оккупационные войска используют преимущественно запрещенное минскими договоренностями вооружение", - сказано в сообщении.

Указывается, что на Мариупольском направлении из минометов различных калибров они вели огонь позициях ВСУ в районе Марьинки, Красногоровка, Гнутово и Широкино.

"В районе Водяного враг применил самоходные артиллерийские установки, а по Марьинке - вооружение БТР, БМП и гранатометы. Здесь же неоднократно работал снайпер противника. По Павлополю враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Также из минометов российско-оккупационный контингент обстрелял Луганское", - сообщили в пресс-центре.

"На Луганском направлении из гранатометов обстреляли Новозвановка, а на Донецком - Зайцево", - сказано в сообщении.

В целом, согласно информации пресс-центра, по позициям ВСУ противник вел огонь 20 раз.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО боевые действия
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