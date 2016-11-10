Савченко обвинила Плотницкого в своем похищении

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Четверг, 10 ноября 2016, 19:35

Народный депутат Украины Надежда Савченко дала показания на заседании Подольского райсуда Киева по обвинению главы так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого в терроризме, захвате и похищении людей.

На заседании в четверг она рассказала об обстоятельствах своего похищения в Луганской области в 2014 году и вывоза на территорию Российской Федерации.

После заседания Савченко сказала журналистам, что видит вину Плотницкого в том, что была спланированная, согласованная и выполненная им, в том числе, акция похищения человека.

"А это не разрешается даже при ведении войны, в соответствии с Женевскими конвенциями. Я могу понять плен, могу понять пребывание свое на украинской территории, но я не понимаю свое похищение в Россию и передачу меня в руки врагу. Конечно, в этом Плотницкий виновен", - подчеркнула она.

Когда ее спросили о том, что могло показаться, что она в определенной мере защищала Плотницкого, депутат сказала, что это не так, а она просто была объективной с точки зрения военного человека.

"Я говорю так, как считаю правильным и чувствую с точки зрения военного человека. Потому что гражданский человек видел бы это одним образом, законник видел бы по-другому, а с военной точки зрения оно все называется немного другими вещами. Много чего на войне допускается такого, что в гражданской жизни людям кажется страшным", - сказала она.

Савченко считает, что для Плотницкого, прежде всего, будет "божья кара". "Будет ли судебное наказание? Возможно, когда-то и будет. Это сложно предугадывать, там сейчас идет война, поэтому наказание может быть любым", - сказал она.

Следующее заседание суда состоится 16 ноября.

Как сообщалось, Плотницкий обвиняется в совершении террористического акта, захвате заложников и похищении на тот момент старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Надежды Савченко. Дело Плотницкого рассматривается Подольским судом по специальной процедуре, без участия обвиняемого.

Интерфакс-Украина

Темы: Савченко
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IP: 217.118.83.---petrius11.11.2016 12:13
Савченко так бездарно теряет свой авторитет, что больно становится за эту патриотичную женщину. Прикладывает свою энергию в какие-то малопонятные вещи. А вот именно ей лучше всего подошла бы роль борца с коррупцией, у неё всё для этого есть - бойцовские качества и безупречная репутация. Почему она этого не делает? Загадка.
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IP: 50.70.246.---Potting Soil10.11.2016 22:49
Як же її, дурної, стало багато останнім часом... Навіть Трампу вже всигла вимоги поставити.
Розумію Путіна, що не втерпів і вислав назад
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