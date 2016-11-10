Журналисты показали испанскую виллу Порошенко

У президента Украины Петра Порошенко есть вилла на юге Испании. Впрочем украинцы о ней ничего не знают, потому что он никогда не вносил ее в свою декларацию.

Об этом говорится в программе "Схемы".

Согласно информации, вилла оформлена не лично на украинского президента, а на компанию под названием Feruvita SL.

Местные власти не спешат выдавать адрес, где именно расположен особняк, записанный на эту фирму. Инвестиции иностранцев в местную недвижимость - залог экономического развития региона. Поэтому здесь серьезно относятся к условиям конфиденциальности.

Однако журналисты выяснили, что двухэтажная вилла украинского президента расположена в маленьком городке Аталая-Исдабе.

Площадь здания 1254 квадратных метров, оформлено оно в средиземноморском архитектурном стиле, с бассейном. Под ним - 26 соток земли. Вилла возведена еще в 1993 году.

Фирма Порошенко приобрела имение летом 2008 года. Он тогда возглавлял Совет Национального банка Украины. На тот момент Порошенко уже входил в двадцатку самых богатых украинцев как совладелец корпорации "Рошен" и "Укрпроминвест".

Вилла президента Порошенко стоит прямо на берегу моря

В финансовых отчетах фирмы президента указано, что вилла оценена в 4 миллиона евро. На сегодня это около 120 000 000 гривен.

Сосед, который делит с украинским президентом садовника, говорит, что визиты Порошенко нечастые и непродолжительные.

Весной этого года "Украинская правда" опубликовала фотографии, на которых Порошенко сам, без сопровождения охраны, покупает товары в испанской аптеке, а затем и сам садится за руль белого авто марки "Порше".

Тогда Администрация президента подтвердила, что в начале марта Порошенко посетил Испанию с частным визитом.

Также на Банковой заверили, что все имущество, которое принадлежит главе государства как физическому лицу, указано в его декларации.

С одной стороны, среди длинного перечня юридических лиц, то есть фирм, конечным владельцем которых является Петр Порошенко, он отметил фирму Feruvita SL, Испания.

С другой - для того, чтобы установить, что на эту фирму оформлена частная резиденция, пришлось провести журналистское расследование.

В АП так прокомментировали собранную журналистами "Схем" информацию: "В предприятиях, где Петр Порошенко является конечным бенефициаром, есть недвижимость за рубежом (фабрики, магазины, склады, админздания, дома). Все это в виде юридических лиц указано в его декларации в соответствии с Закон "О предотвращении коррупции".