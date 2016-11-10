Журналисты показали испанскую виллу Порошенко

34569 просмотров
7
Четверг, 10 ноября 2016, 22:56

У президента Украины Петра Порошенко есть вилла на юге Испании. Впрочем украинцы о ней ничего не знают, потому что он никогда не вносил ее в свою декларацию.

Об этом говорится в программе "Схемы".

Согласно информации, вилла оформлена не лично на украинского президента, а на компанию под названием Feruvita SL.

Местные власти не спешат выдавать адрес, где именно расположен особняк, записанный на эту фирму. Инвестиции иностранцев в местную недвижимость - залог экономического развития региона. Поэтому здесь серьезно относятся к условиям конфиденциальности.

Однако журналисты выяснили, что двухэтажная вилла украинского президента расположена в маленьком городке Аталая-Исдабе.

 
 

Площадь здания 1254 квадратных метров, оформлено оно в средиземноморском архитектурном стиле, с бассейном. Под ним - 26 соток земли. Вилла возведена еще в 1993 году.

Фирма Порошенко приобрела имение летом 2008 года. Он тогда возглавлял Совет Национального банка Украины. На тот момент Порошенко уже входил в двадцатку самых богатых украинцев как совладелец корпорации "Рошен" и "Укрпроминвест".

 
 
 
 
Вилла президента Порошенко стоит прямо на берегу моря

В финансовых отчетах фирмы президента указано, что вилла оценена в 4 миллиона евро. На сегодня это около 120 000 000 гривен.

Сосед, который делит с украинским президентом садовника, говорит, что визиты Порошенко нечастые и непродолжительные.

Весной этого года "Украинская правда" опубликовала фотографии, на которых Порошенко сам, без сопровождения охраны, покупает товары в испанской аптеке, а затем и сам садится за руль белого авто марки "Порше".

Тогда Администрация президента подтвердила, что в начале марта Порошенко посетил Испанию с частным визитом.

Также на Банковой заверили, что все имущество, которое принадлежит главе государства как физическому лицу, указано в его декларации.

С одной стороны, среди длинного перечня юридических лиц, то есть фирм, конечным владельцем которых является Петр Порошенко, он отметил фирму Feruvita SL, Испания.

С другой - для того, чтобы установить, что на эту фирму оформлена частная резиденция, пришлось провести журналистское расследование.

В АП так прокомментировали собранную журналистами "Схем" информацию: "В предприятиях, где Петр Порошенко является конечным бенефициаром, есть недвижимость за рубежом (фабрики, магазины, склады, админздания, дома). Все это в виде юридических лиц указано в его декларации в соответствии с Закон "О предотвращении коррупции".

Темы: Порошенко декларация
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Саакашвили утверждает, что Порошенко ранее предлагал ему кресло премьера 11 ноября 2016, 10:19
Порошенко извинился перед Лукашенко за инцидент с "Белавиа" 11 ноября 2016, 02:46
СМИ: Соседями Порошенко в Испании стали нардеп Кононенко и замсекретарь СНБО Гладковский 11 ноября 2016, 01:02
Комментарии — 7
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.229.144.---Юрій Шило11.11.2016 10:12
И сколько еще в Украине и в Европе таких "вилл, оформленных на фирму"...

Межгорье как то уже поблекло.
ОтветитьС цитатой
IP: 178.150.235.---TKorolkov11.11.2016 09:05
Антиимперия:
Молодец, я бы тоже купил, но поменьше размером. Скажите спасибо ему, что он кормит тысячи неспособных самостоятельно жить.
Он с Гройсманом учат украинцев, как им жить,только пенсионеры, получающих 1200 грн в месяц никак не могут понять как им выживать... в Украине очередное повышение цены на ХЛЕБ на 20%. Скажем дружно. спасибо панам олигархам.
ОтветитьС цитатой
IP: 141.0.12.---Антиимперия11.11.2016 07:56
Молодец, я бы тоже купил, но поменьше размером. Скажите спасибо ему, что он кормит тысячи неспособных самостоятельно жить.
ОтветитьС цитатой
IP: 93.74.129.---Yuriy Vologjaninov11.11.2016 00:49
ОППОЗИЦИОНЕРЫ ОЛИГАРХАМ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Олигархи, должны быть отстранена от власти!
Порошенко-Липецкий, босс украинской олигархии, олицетворяющей высший уровень коррупции, обязан оставить должность президента.

Надеюсь, что различные демократические силы Украины, представленные такими именами, как Березюк, Билецкий, Бутусов, Вакарчук, Галасюк, Гриценко, Дацюк, Деревянко, Добродомов, Касько, Крулько, Левченко, Лещенко, Найем, Саакашвили, Сакварелидзе, Скрипка, Соболев С. и Соболев Е., Сыроид, Тарута, Тимошенко, Томенко, Шабунин, Шишкин, Ярош и многие другие, забудут «перечень взаимных болей, бед и обид» и будут едины в освобождении народа Украины от власти олигархов.

Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
ОтветитьС цитатой
IP: 93.74.129.---Yuriy Vologjaninov11.11.2016 00:47
Данте о боссе украинских олигархов Порошенко-Липецком и ему подобных:

"Вы алчностью растлили христиан, топча благих и вознося греховных. Сребро и злато – ныне бог для вас".

Олигархи и их босс должны быть отстранены от власти в Украине.
Без этого борьба с коррупцией невозможна.

Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Коллега и свидетель убийства адвоката Грабовского исчез
Саакашвили утверждает, что Порошенко ранее предлагал ему кресло премьера
В СБУ пока не говорят, настоящий ли "план Шатун" из писем Суркова
США доложили в ОБСЕ о наращивании военных РФ в Крыму
Все новости
После голосования

Голосование в США закончилось: паника в сети и мем о "трампоторте"

#слухайукраїнське

Флешмоб в поддержку нашей музыки подхватили известные украинцы