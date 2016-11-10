Журналисты показали испанскую виллу Порошенко
У президента Украины Петра Порошенко есть вилла на юге Испании. Впрочем украинцы о ней ничего не знают, потому что он никогда не вносил ее в свою декларацию.
Об этом говорится в программе "Схемы".
Согласно информации, вилла оформлена не лично на украинского президента, а на компанию под названием Feruvita SL.
Местные власти не спешат выдавать адрес, где именно расположен особняк, записанный на эту фирму. Инвестиции иностранцев в местную недвижимость - залог экономического развития региона. Поэтому здесь серьезно относятся к условиям конфиденциальности.
Однако журналисты выяснили, что двухэтажная вилла украинского президента расположена в маленьком городке Аталая-Исдабе.
Площадь здания 1254 квадратных метров, оформлено оно в средиземноморском архитектурном стиле, с бассейном. Под ним - 26 соток земли. Вилла возведена еще в 1993 году.
Фирма Порошенко приобрела имение летом 2008 года. Он тогда возглавлял Совет Национального банка Украины. На тот момент Порошенко уже входил в двадцатку самых богатых украинцев как совладелец корпорации "Рошен" и "Укрпроминвест".
В финансовых отчетах фирмы президента указано, что вилла оценена в 4 миллиона евро. На сегодня это около 120 000 000 гривен.
Сосед, который делит с украинским президентом садовника, говорит, что визиты Порошенко нечастые и непродолжительные.
Весной этого года "Украинская правда" опубликовала фотографии, на которых Порошенко сам, без сопровождения охраны, покупает товары в испанской аптеке, а затем и сам садится за руль белого авто марки "Порше".
Тогда Администрация президента подтвердила, что в начале марта Порошенко посетил Испанию с частным визитом.
Также на Банковой заверили, что все имущество, которое принадлежит главе государства как физическому лицу, указано в его декларации.
С одной стороны, среди длинного перечня юридических лиц, то есть фирм, конечным владельцем которых является Петр Порошенко, он отметил фирму Feruvita SL, Испания.
С другой - для того, чтобы установить, что на эту фирму оформлена частная резиденция, пришлось провести журналистское расследование.
В АП так прокомментировали собранную журналистами "Схем" информацию: "В предприятиях, где Петр Порошенко является конечным бенефициаром, есть недвижимость за рубежом (фабрики, магазины, склады, админздания, дома). Все это в виде юридических лиц указано в его декларации в соответствии с Закон "О предотвращении коррупции".
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Межгорье как то уже поблекло.
Молодец, я бы тоже купил, но поменьше размером. Скажите спасибо ему, что он кормит тысячи неспособных самостоятельно жить.
Олигархи, должны быть отстранена от власти!
Порошенко-Липецкий, босс украинской олигархии, олицетворяющей высший уровень коррупции, обязан оставить должность президента.
Надеюсь, что различные демократические силы Украины, представленные такими именами, как Березюк, Билецкий, Бутусов, Вакарчук, Галасюк, Гриценко, Дацюк, Деревянко, Добродомов, Касько, Крулько, Левченко, Лещенко, Найем, Саакашвили, Сакварелидзе, Скрипка, Соболев С. и Соболев Е., Сыроид, Тарута, Тимошенко, Томенко, Шабунин, Шишкин, Ярош и многие другие, забудут «перечень взаимных болей, бед и обид» и будут едины в освобождении народа Украины от власти олигархов.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
"Вы алчностью растлили христиан, топча благих и вознося греховных. Сребро и злато – ныне бог для вас".
Олигархи и их босс должны быть отстранены от власти в Украине.
Без этого борьба с коррупцией невозможна.
Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"