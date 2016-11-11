В Луганской обладминистрации провели обыски

Правоохранители провели обыски в Северодонецке, по месту жительства и работы начальника Департамента экономразвития ЛОВГА, а также у руководителей его структурных подразделений.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Следствием уже установлено, что руководители Департамента безосновательно ежемесячно в течение 2016 года насчитывали завышенные премии подчиненным и присваивали эти деньги.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютеры, деньги, а также документы, имеющие значение для расследования уголовного преступления.

Украинская правда