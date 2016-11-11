Порошенко извинился перед Лукашенко за инцидент с "Белавиа"

1453 просмотра
0
Пятница, 11 ноября 2016, 02:46

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора извинился перед президентом Беларуси Александром Лукашенко за инцидент с самолетом авиакомпании "Белавиа".

Об этом сообщает белорусское агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

"Петр Порошенко принес извинения за инцидент с гражданским самолетом авиакомпании "Белавиа" и проинформировал президента Беларуси, что виновные наказаны",  - говорится в сообщении.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

При этом на официальном сайте украинского президента также есть новость о разговоре Порошенко и Лукашенко, однако о принесенных извинениях в ней не упоминается.

Как известно, 21 октября самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. Боинг 737-800 выполнял рейс по маршруту Жуляны (Киев) - Минск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 136 пассажиров и 6 членов экипажа.

После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли одного пассажира, который является гражданином АрменииАрмена Мартиросяна.

В СБУ Украины сообщили, что самолет "Белавиа" был возвращен в аэропорт "Жуляны" (Киев) из-за того, что СБУ получила информацию об иностранном гражданине и возможной угрозе нацбезопасности государства.

Мартиросян с начала событий на Майдане в Киеве фигурировал в сообщениях СМИ как сторонник позиции тогдашней власти Украины, публиковал отрывки книги экс-главы МВД Виталия Захарченко о "кровавом Майдане" и обращался к экс-президенту Виктору Януковичу от имени организации "Гражданский союз" с призывами "обуздать "Свободу", действия которой ведут к "фашизации общества". 

Темы: Порошенко Лукашенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СМИ: Соседями Порошенко в Испании стали нардеп Кононенко и замсекретарь СНБО Гладковский 11 ноября 2016, 01:02
Журналисты показали испанскую виллу Порошенко 10 ноября 2016, 22:56
Журналисты показали испанскую виллу Порошенко 10 ноября 2016, 22:56
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
США доложили в ОБСЕ о наращивании военных РФ в Крыму
Порошенко извинился перед Лукашенко за инцидент с "Белавиа"
Журналисты показали испанскую виллу Порошенко
Журналисты показали испанскую виллу Порошенко
Все новости
Интервью

Режиссер Нариман Алиев: О нас за границей знают не больше, чем мы о Венесуэле

Тест

Какой вы фразеологизм? 4 онлайн-теста ко Дню украинского языка