На генконсульство ФРГ в Афганистане напали, есть погибшие

На генеральное консульство ФРГ в городе Мазари-Шариф в северной части Афганистана совершено нападение.

Об этом сообщает агентство DW.

По словам представителя афганской полиции, боевики исламского радикального движения "Талибан" взорвали заминированный автомобиль возле консульства.

В результате происшествия погибли, по меньшей мере, четыре человека, еще более 100 получили ранения. Взрыв был такой силы, что был слышен по всему городу, сообщают очевидцы.

Немецкие власти пока не дают своих оценок погибших и пострадавших в результате атаки, однако сообщают, что нападение боевиков удалось отразить. Немецкий персонал дипмиссии не пострадал и находится в безопасности.

Представитель НАТО сообщил, что в нападении, судя по всему, были задействованы две машины. Здание дипмиссии сильно разрушено. Он также заявил, что охрану генконсульства обеспечивают на данный момент силы альянса.

Радикальное исламское движение "Талибан" взяло на себя ответственность за нападение.

В распространенном террористами заявлении говорится, что эта акция является возмездием за недавнюю бомбардировку в провинции Кундуз. В начале октября в результате авианалета, совершенного самолетами НАТО, погибли 30 мирных жителей, еще 19 человек получили ранения.