Консул посетил незаконно осужденных украинцев в РФ

Украинский консул посетил незаконно осужденных в России украинцев – Валентина Выговского и Александра Костенко.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

"8-9 ноября с.г. в помещении исправительной колонии в г. Кирово-Чепецк (Кировская область) состоялись встречи консульского должностного лица Посольства Украины в РФ с незаконно осужденными в России гражданами Украины О.Костенко и В.Виговским", - говорится в сообщении.

Во время встреч консул проверил условия содержания и состояние украинцев. Им была предоставлена консульско-правовая и материальная помощь.

"Жалоб на наличие предвзятого отношения или других противоправных действий со стороны администрации колонии заключенные не высказывали", - отметили в департаменте.

Валентин Выговский был незаконно задержан в Крыму в 2014 году и обвинен в шпионаже. Российский суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

Российские власти обвиняют Александра Костенко в том, что он 18 февраля 2014 года нанес телесные повреждения крымском сотруднику "Беркута". Суд в оккупированном Крыму назначил ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы.