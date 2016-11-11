Пункт пропуска "Гнутово" снова не работает из-за боевиков

Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово", что в Донецкой области, утром 11 ноября не работает, потому что боевики не пропускают людей на своем блокпосту в Октябре.

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что "сегодня КПВВ "Гнутово" снова своевременно не начал работу".

"Это связано с тем, что напротив контрольного пункта российские наемники не осуществляют пропуск людей и транспортных средств через линию размежевания на своем блокпосту в н.п. Октябрь. Напомним, вчера (в четверг) они не пропустили ни одного автомобиля ни на въезд, ни на выезд", – информирует ведомство.

В то же время, по статистике за сутки КПВВ "Гнутово" пересекли 25 человек и 10 транспортных средств, тогда как в других пунктах въезда-выезда на линии размежевания в зоне АТО – по 4-5 тысяч человек и сотни автомобилей.