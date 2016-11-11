Саакашвили утверждает, что Порошенко ранее предлагал ему кресло премьера

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Пятница, 11 ноября 2016, 10:19
АПУ

Бывший председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили утверждает, что ранее президент Петр Порошенко предлагал ему занять должность премьер-министра.

Об этом он заявил в интервью журналу "Корреспондент", сообщают "Украинские новости".

"Мне Порошенко открыто предлагал позицию премьер-министра и лидера его партии, а также много других вещей. Ну был бы я премьер, и что? Я должен был бегать и просить какого-то (депутата от БПП Алексея) Гончаренко проголосовать за мой закон? А таких Гончаренко там штук 400", – сказал он.

Саакашвили отметил, что предлагал Порошенко провести досрочные выборы, однако в апреле, по его мнению, произошел "договорняк".

"Аваков остался министром, а заместителем генпрокурора стал выходец из "Народного фронта" (Дмитрий Сторожук), чтобы блокировать дела, которые могли бы заводиться на Яценюка", – заявил экс-губернатор.

Саакашвили выразил уверенность, что досрочные выборы в Раду обновят власть на 90%.

Он добавил, что его партия "Хвиля" может быть создана в зависимости от того, будут ли досрочные выборы.

Как известно, перед назначением Владимира Гройсмана распространялись слухи о том, что премьером может стать Саакашвили. Сам он тогда неоднократно опровергал такое намерение.

Порошенко также заявил, что Саакашвили будет отличным премьером, но не Украины, а Грузии.

Темы: Саакашвили Порошенко премьер Кабинет министров
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IP: 46.219.223.---Серьога Люб-чен-Ишин11.11.2016 14:46
Yuriy Vologjaninov:
дідо, ви направду якийсь хворий
мабуть шо з такими виборцями цій країні скоро настане срака
але в мене донька живе в Канаді, а ти купатимешся далі в тимошенківськом та саакашвілівськом гноті
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IP: 194.54.80.---Юлия Кузьменко11.11.2016 14:07
Саакашвили, еще тот балабол, за теплое место и власть, видимо и родную маму продаст. Хватит в Украине, по командовал, реформы "сделал", покричал, ОПЗ сорвал, теперь можно собирать вещи и ехать к другу Трампу в США на гастроли.
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IP: 46.119.253.---Oleg Koval11.11.2016 12:38
Юрій Шило:
Немає слов... Але - Саакашвілі дуже органічно вписався в цей тераріум.
именно что. Но что он. что Лещенко - упорно делают вид, что они к этому отношения не имеют, хотя сами уже давно стали частью этой системы.
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IP: 46.119.253.---Oleg Koval11.11.2016 12:36
Отличное заявление!) то есть Саакашвили слишком прекрасен, что бы "бегать и просить" депутатов?) то есть кто-то должен делать всю поточную работу, а Михо великолепный будет на форумах критиковать ее? Ну не даром же говорят, что в критики идут те, кто сам ни на что большее не способен.
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IP: 93.74.129.---Yuriy Vologjaninov11.11.2016 12:19
Алина Гринько:
Юрій Шило:

Анонимы Гринько-Шило защищают власть олигархов, нападают на Саакашвили и, при этом, предпочитают быть в масках.
Провластные титушки скрываются от народа. Так было при Януковиче. Так есть при Порошенко-Липецком.

Юрий Вологжанинов.
Киевлянин, доктор физико-математических наук,
автор публикации "Предназначение человечества и его реализация"
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