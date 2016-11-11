"Оппоблок" не поддержит снятие неприкосновенности с Новинского

Фракция "Оппозиционного блока" не будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности с члена фракции Вадима Новинского, которого ГПУ обвиняет в ряде преступлений.

Как сообщает пресс-служба партии, такое решение было принято на заседании политсовета 10 ноября.

В сообщении отмечается, что поддержать снятие неприкосновенности просил сам Новинский.

"Решение отказать Вадиму Новинскому было принято единогласно. В стране нет юстиции, в стране сегодня есть политические преследования оппозиции. Политически мотивированные дела, уголовные преследования из мести, правосудие в интересах власти стали повседневной практикой в Украине. Фракция "Оппозиционного блока" единогласно не поддержит представление Генеральной прокуратуры", – сказано в сообщении.

Как известно, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября направил в Верховную Раду представление, в котором просит разрешить привлечение к уголовной ответственности депутат Вадима Новинского.

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрит представление ГПУ не быстрее, чем через неделю.

Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "большого дела Януковича", где речь идет об узурпации власти и влияние на украинскую церковь.

Подробнее о делах против Януковича и Новинского о притеснениях религиозных организаций читайте в статье: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Генпрокуратура обвиняет Новинского по трем статьям, ему грозит 5 лет тюрьмы.

Ранее Новинский неоднократно заявлял, что будет просить свою фракцию поддержать представление ГПУ, а также что сам за него проголосует.

Олег Шанковский, УП