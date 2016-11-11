Коллега и свидетель убийства адвоката Грабовского исчез

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Пятница, 11 ноября 2016, 11:49

Свидетель в деле об убийстве адвоката Юрия Грабовского Сергей Федосенко исчез, полиция начала в связи с этим расследование.

Об этом заявила адвокат Оксана Соколовская агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, производство открыто по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве.

Она добавила, что заявила об исчезновении своего бывшего помощника Федосенко в конце октября и напомнила, что он был последним, кто видел Грабовского в его офисе в Киеве. Свидетель утверждал, что в офис адвокат пришел с неизвестным мужчиной.

Как известно, в начале марта 2016 года появилась информация об исчезновении Грабовского, который защищал военнослужащего ГРУ Генштаба РФ Александра Александрова в киевском суде. Информация о гибели Грабовского появилась 25 марта.

В этот же день заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Грабовский был убит. По его словам, были задержаны двое подозреваемых, они указали на место убийства и погребения тела адвоката.

29 марта Матиос обнародовал видео из материалов следствия, на котором Грабовский заявляет человеку за кадром о том, что больше не будет защищать российского военнослужащего. После убийства Грабовского Соколовская, защищавшая интересы другого российского военнослужащего Евгения Ерофеева, была взята под круглосуточную охрану сотрудниками Службы безопасности Украины.

В конце июля Матиос сообщил, что убийство адвоката раскрыто.

Темы: криминал убийство
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